Milan, insulti e cori contro Napoli e Politano. Il CorSport: che modo sgradevole di festeggiare

La curva del Milan, impegnato contro il Lecce in campionato, non ha perso occasione di “sfottere” i napoletani esclusi per mano dei rossoneri dalla Champions. I tifosi del Milan hanno intonato cori contro Napoli e i napoletani durante la loro partita, prendendo di mira soprattutto Matteo Politano, tra l’altro infortunatosi proprio nella sfida di Champions contro gli uomini di Pioli. I cori sono stati sentiti distintamente, con gli insulti connessi.

Del resto i tifosi del Milan hanno anche esposto uno striscione per prendere in giro il Napoli. Recitava:

“Nun te preoccupa’ guagliò ce sta ‘o Napule fore”.

Oggi il Corriere dello Sport stigmatizza l’accaduto. Che brutto modo di festeggiare il passaggio di turno in Champions League, scrive il quotidiano sportivo. Si possono trovare maniere diverse, sicuramente meno sgradevoli.

Queste le parole del Corriere dello Sport:

“Prima di chiudere, impossibile non evidenziare i cori della Curva del Milan contro il Napoli, i napoletani e Politano. Sarà anche stato il modo per celebrare il passaggio del turno in Champions. Ma si possono anche trovare maniere diverse per festeggiare, piuttosto che quelle più sgradevoli”.

