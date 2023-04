Morte Maradona, otto rinviati a giudizio (Repubblica)

Gli otto imputati sono accusati di omicidio colposo semplice, che prevede una pena da 8 a 25 anni di reclusione.

Mentre il Napoli sta per scendere in campo al Maradona per affrontare il Milan della sfida di Champions che può significare l’accesso alle semifinali arriva dall’edizione onice di Repubblica una notizia relativa alla morte dell’indimenticata campione argentino. I cori per Maradona si sono sentiti distinti nel pre partita della sfida tra Napoli e Milan perché il suo ricordo è indelebile nei cuori dei tifosi.

La giustizia argentina ha confermato l’apertura di un processo con il rinvio a giudizio degli imputati per il caso della morte di Diego Maradona, avvenuta a Buenos Aires il 25 novembre 2020 a seguito di un “edema polmonare acuto causato da un’insufficienza cardiaca cronica”. Gli otto imputati sono accusati di omicidio colposo semplice, che prevede una pena da 8 a 25 anni di reclusione. Non è ancora stato reso noto quando si svolgerà il processo.

