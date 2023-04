La lezione di Antetokounmpo: «Nello sport non c’è il fallimento, ci sono solo passi verso il successo»

Stanotte i Milwaukee Bucks, considerati i più accreditati pretendenti al trono della Nba di questa stagione, la migliore squadra della stagione regolare, sono stati eliminati al primo turno dei play-off, dai Miami Heat. Hanno perso ai supplementari di Gara-5, di due punti, 128-126. Erano i campioni 2021.

Il due volte Mvp Giannis Antetokounmpo, uno che ha storia personale da farne un film (e infatti l’hanno fatto, si chiama Rise, è un po’ troppo smielato ed agiografico e sta su Disney+), è andato in conferenza stampa e ha dettato ai cronisti una lezione pura di sport. Di chi lo fa, di chi lo vive. Diretta, esplicativa. Da campione.

Un giornalista gli chiede se questa stagione può essere considerata un fallimento. Lui si mette le mani nei capelli, quasi avvilito. E poi risponde:

“Oh mio dio… Mi hai fatto la stessa domanda lo scorso anno. Tu ottieni una promozione ogni anno, nel tuo lavoro? No, giusto? E può essere considerato un fallimento? Sì o no? No. Ogni anno lavori per un obiettivo, che può essere ottenere una promozione o prenderti cura della tua famiglia, o dei tuoi genitori. Non è un fallimento. Ci sono dei passi verso il successo. Ci sono sempre passi da fare. Michael Jordan ha giocato 15 anni e vinto 6 campionati. Gli altri 9 anni sono stati un fallimento? Quindi perché farmi questa domanda… E’ la domanda sbagliata. Non c’è fallimento nello sport. Ci sono giorni buoni e giorni cattivi, alcuni giorni sei in grado di avere successo, e altri giorni no. Alcuni giorni tocca a te, altri giorni no. Questo è lo sport, non sempre vinci. Vincerà qualcun altro, e quest’anno vincerà qualcun altro. Torneremo qui l’anno prossimo cercando di essere migliori, di giocare meglio, cercando di non giocare male per 10 giorni. E speriamo di poter vincere il campionato. Per 50 anni, dal 1971 al 2021, non abbiamo vinto. Sono stati 50 anni di fallimento? No, non lo sono stati. Erano passi da fare per arrivarci. Siamo stati in grado di vincerne uno, e speriamo vincerne un altro”.