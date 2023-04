Abodi e i fatti di Napoli: «Non si possono accettare le risse delinquenziali in curva»

Il ministro dello Sport Abodi ha commentato su Twitter quanto successo a Roma con i cori razzisti subiti da Stankovic, allenatore della Sampdoria, e al Maradona di Napoli, con la rissa tra ultras prima della partita contro il Milan.

Ieri sera nella Curva B del Maradona alcuni dei tifosi partenopei hanno dato vita a una vera e propria rissa. Secondo le prime ricostruzioni, il motivo della rissa dovrebbe essere stata la protesta contro De Laurentiis, l’idea era di lasciare lo spazio vuoto in Curva, alcuni non avrebbero voluto e sarebbero così partiti gli scontri.

Nel pomeriggio la Curva Sud della Roma ha insultato l’allenatore della Sampdoria urlando «sei uno zingaro». Il tecnico doriano stava protestando con il direttore di gara per l’espulsione di Murillo. A questo punto la Curva Sud e poi gran parte dello stadio romano, ha iniziato ad insultare Stankovic.

Il ministro dello Sport ha posto l’attenzione sul rispetto che dovrebbe essere stampato sulle maglie dei giocatori.

Vorrei tanto che RISPETTO finisse su tutte le maglie per testimoniare un impegno in campo e sugli spalti dei nostri stadi, ma non solo. Quindi, non si possono accettare le risse delinquenziali in curva che mettono a repentaglio la sicurezza dei Tifosi e i cori razzisti, tutti !!!

— Andrea Abodi (@andreaabodi) April 2, 2023