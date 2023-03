Abodi: «Di soggetti che abbiano titolo per scagliare la prima pietra ce ne sono pochissimi»

A Radio Rai: «Quello che vorrei è un sistema che abbia la capacità di rigenerarsi e di prendersi le sue responsabilità»

Il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi è intervenuto “Un giorno da pecora” in onda sulle frequenze di Radio Rai tornando sulla sulle vicende giudiziarie che vedono coinvolta la Juventus.

Abodi non si è sbilanciato sulla posizione dei bianconeri (sanzioni) e ha espresso quello che è il suo desiderio sul movimento. Di seguito le parole di Abodi:

«La Juve rischia nuove sanzioni? Non faccio previsioni, ognuno ha il suo ruolo, ci sono la magistratura ordinaria e quella sportiva, saranno loro a dire le cose come stanno. Quello che vorrei è un sistema che abbia la capacità di rigenerarsi e di prendersi le sue responsabilità. Qui di soggetti che abbiano titolo per scagliare la prima pietra ce ne sono pochissimi».

Ma anche parlato della questione sui fondi del PNRR da utilizzare per lo stadio Franchi di Firenze

«Sono assolutamente favorevole all’utilizzo dei fondi del PNRR per la ristrutturazione dello stadio di Firenze». Sulla questione la Commissione Europeasta valutando nel dettaglio le proposte portate avanti dell’Italia, fra cui l’utilizzo di 55 milioni di euro per l’ammodernamento dell’impianto che ospita le gare casalinghe della Fiorentina.

