Spalletti: «Solo gli incompetenti parlano di buon sorteggio»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «Milan, Inter e Benfica potrebbero fare lo stesso ragionamento. I risultati non si fanno a parole»

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il sorteggio Champions League contro il Milan ai quarti di finale. Di seguito le parole di Spalletti sulla Champions League:

«Contro l’Eintracht Francoforte è stato complicatissimo, quando tutti dicono che hai già passato il turno, ti creano una situazione di svantaggio psicologico. Hanno fatto così con noi contro i tedeschi, ma non è stato per nulla facile. Poi dopo la felicità è stata tanta, tutto quello che è venuto è stato ben accetto, ce la siamo giocata con una certa libertà mentale. La felicità è storica, ma in queste competizioni dura fino al prossimo turno. Una città come Napoli, un pubblico come il nostro, ne merita molta di più, non solo come quella nell’ultima partita».

Sul Milan:

«Avrei preferito non incontrare le italiane, ho già sentito qualche voce in giro e solo gli incompetenti di calcio parlano di “buon sorteggio”, perché la Champions League è di casa al Milan, ha vinto la competizione sette volte, seconda solo al Real Madrid. Il loro direttore, Paolo Maldini, da solo ne ha vinte cinque. Nei giorni scorsi ho letto che il PSG ed altre squadre fanno fatica ad arrivare in fondo perché non hanno esperienza internazionale, se è vero quello che scrivete allora dobbiamo dire che il Milan è favorito in Champions League. Ha buttato fuori il Tottenham, non una squadra qualsiasi. Rimaniamo obiettivi. Ma quale parte facile del girone, chi lo dice? Il Benfica, il Milan o l’Inter non la pensano allo stesso modo? Anche loro potrebbero fare lo stesso ragionamento e dalla loro parte c’è la convinzione di essere favoriti in questi quarti. Bisogna essere equilibrati, non si fanno risultati a parole».

Il Napoli affronterà i rossoneri per ben 3 volte in circa una settimana:

«Ci conosciamo già bene, ci conoscono loro, li conosciamo noi. Li vedo molto in salute, hanno ritrovato un nuovo assetto con la competenza del loro allenatore. Hanno passato il momento che passano tutti. In queste tre partite contro un grandissimo avversario, vincerà chi sarà più bravo durante la partita. Loro sono un avversario importantissimo da tutte le parti si voglia valutare».

ilnapolista © riproduzione riservata