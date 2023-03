Spalletti in versione mental coach alla ripresa degli allenamenti del Napoli (CorSport)

L’allenatore ha sottolineato al gruppo che l’impegno, contro la Lazio, non è mancato. La ricetta contro la delusione è il lavoro

Il Napoli ieri è tornato ad allenarsi a Castel Volturno dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra da Luciano Spalletti. Il Corriere dello Sport racconta di un allenatore in versione mental coach che ha elogiato il gruppo per l’impegno profuso nella gara contro la Lazio, nonostante la sconfitta. È stata solo una serata storta, da cancellare subito. La ricetta di Spalletti è il lavoro.

“Il lavoro contro la delusione. Il Napoli è tornato in campo ieri al centro sportivo di Castel Volturno, dopo i due giorni di riposo concessi da Spalletti e comunque già previsti prima della partita con la Lazio. Una serata storta, quella della prima sconfitta al Maradona dopo quasi un anno: non era mai accaduto in questa stagione di perdere in casa e in genere non accadeva dal 10 aprile 2022 con la Fiorentina”.

Spalletti ha chiamato il gruppo alla riscossa. Alle porte c’è un appuntamento importante, quello di venerdì contro l’Atalanta, di nuovo al Maradona. Bisogna pensare a quello per riprendersi subito.

“E allora, la ripresa. E la riscossa: il dato sottolineato anche ieri al gruppo dall’allenatore, in questo caso nelle vesti di mental coach, è che l’impegno non è mancato. Dall’inizio alla fine. E i segni della battaglia, tra l’altro, sono evidenti sul viso di Osimhen: gonfio all’altezza dello zigomo sinistro, proprio quello dell’impatto tremendo di Milano con Skriniar che lui protegge ancora con la mascherina, per un colpo rimediato in uno scontro con Patric. Cose che capitano. Per fortuna senza gravi conseguenze, questa volta. Anche la sconfitta, fermo restando la delusione della squadra, ha prodotto conseguenze decisamente rimediabili in chiave scudetto: il divario è ancora notevole e l’obiettivo comune è reagire al volo”.

Ieri, in allenamento, si è rivisto anche Giacomo Raspadori, che ha svolto personalizzato in campo e terapie. Ovviamente è ancora presto per capire quando sarà possibile il suo rientro.

