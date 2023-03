Spalletti pigia il tasto pausa: concessi al Napoli due giorni di riposo (CorSport)

Gli allenamenti riprenderanno lunedì. Una decisione già in programma prima del match con la Lazio, segno che il tecnico aveva già deciso di far staccare un po’ la spina ai suoi

Luciano Spalletti ha concesso al Napoli due giorni di riposo: gli allenamenti riprenderanno domani. Lo stop era in realtà già previsto prima del ko con la Lazio, scrive il Corriere dello Sport.

“Era già previsto, erano già in agenda, ma alla luce della notte con la Lazio probabilmente assumeranno un valore ancora più intenso: i due giorni di riposo concessi alla squadra da Spalletti, ovviamente. Quarantotto ore di relax, di pulizia psicofisica a partire da ieri: le tossine della mente e del corpo da spazzare via in vista della preparazione della partita con l’Atalanta e del bis degli ottavi di Champions con l’Eintracht”.

“E allora, Spalletti pigia il tasto pausa: tutti fermi, tutti a godere di un po’ di relax per due giorni. La ripresa degli allenamenti è fissata domani al centro sportivo di Castel Volturno: weekend azzurro, insomma, dopo la maratona di venerdì al Maradona con la Lazio; faticosa e dispendiosa sia dal punto di vista fisico sia sotto il profilo mentale”.

“Un riposo prolungato già previsto, comunque: il signor Luciano l’aveva programmato prima ancora della partita con la squadra di Sarri, e ciò significa che aveva deciso a prescindere dal risultato di staccare la spina per un po’ dopo tanti impegni e tante trasferte”.

ilnapolista © riproduzione riservata