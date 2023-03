Manchester United, in due per l’acquisto del club: Ratcliffe e Al Thani

I Glazer hanno accolto le loro due offerte. Non è chiaro se altre offerte siano ancora allo studio

La vendite del Manchester United prosegue con la seconda parte dell’inter che porta alla cessione del club. Al momento sono Sir Jim Ratcliffe e lo sceicco Jassim bin Hamad Al Thani ad aver avuto l’ok per da parte dei Glazer, come rivela The Telegraph. Sono anche gli unici due ad aver ammesso pubblicamente di voler acquistare il club inglese.

Il giornale inglese scrive:

“I principali contendenti sono stati informati dai broker nei giorni scorsi di essere passati alla seconda di un processo di vendita in tre fasi. Eppure, nonostante abbia superato il primo ostacolo, gli offerenti sono ancora in attesa di informazioni finanziarie più dettagliate più di due settimane dopo aver presentato le loro offerte indicative”.

Una fase che sarà molto lunga prima entrare nell’ultima fase per la cessione del Manchester United, come rivela il Telegraph. In questa fase si valuteranno per bene i 680 milioni di sterline di debito del club e poi formulare una offerta chiara e non indicativa. Tra i gli oneri da accollarsi da parte dei futuri proprietari ci saranno anche i costi del rammodernamento del centro sportivo e dell’Old Trafford. La richiesta da parte dei Glazer rimane fissa sui 5 miliardi di sterline e i due contendenti al momento sarebbero quelli più vicini al prezzo richiesto. Infine, la testata inglese rivela:

“Anche gli hedge fund statunitensi Elliott Management e i finanzieri Oaktree Capital e MSD Partners hanno presentato proposte alla banca d’affari Raine che conduce la vendita, offrendo di fornire finanziamenti a potenziali corteggiatori. Non è chiaro se le loro offerte siano ancora allo studio. Lo sceicco Jassim si offre di rilevare i Glazers e gli azionisti di minoranza dello United nella loro interezza, cancellare i debiti del club e investire in un nuovo stadio, campo di allenamento e squadra di gioco. Ratcliffe, che è assistito da Goldman Sachs e JPMorgan, non ha intenzione di caricare nuovi debiti sul club e spera che i suoi legami locali possano rivelarsi significativi”.

