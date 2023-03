La Svezia non convoca Ibrahimovic contro l’Azerbaigian: «assente per infortunio»

L’attaccante del Milan ieri non si era allenato per un fastidio fisico. Non trapelano ulteriori notizie, ma stasera non sarà nemmeno in panchina

Zlatan Ibrahimovic di nuovo infortunato? La Svezia non lo ha convocato per la partita contro l’Azerbaigian valida per le qualificazioni a Euro 2024. Ibra non sarà nemmeno in panchina. Nella nota ufficiale pubblicata sul suo sito, la Federcalcio svedese si limita a scrivere:

“Albin Ekdal, che era malato durante il raduno, non è in squadra. Nemmeno Zlatan Ibrahimovic, assente per infortunio“.

Ibra era stato impiegato per circa 30 minuti nella precedente partita con il Belgio, poi, ieri, aveva svolto allenamento personalizzato per un fastidio fisico su cui non sono state date informazioni dalla Nazionale. In conferenza stampa, il commissario tecnico Anderson si era limitato a parlare di un punto interrogativo riguardo le condizioni dell’attaccante del Milan. Poi, oggi, la decisione di non portarlo nemmeno in panchina per la partita di stasera.

Ibra è tornato a giocare dopo un lungo calvario di più di 200 giorni contro l’Atalanta. Negli ultimi tre match ha giocato spezzoni di partita, andando anche vicino al gol contro la Salernitana. Con la Svezia ha segnato 62 reti – il marcatore più prolifico di tutti i tempi – e collezionato 121 presenze (sesto all time). Le ultime reti risalgono al 17 novembre 2015, doppietta contro la Danimarca, mentre la prima convocazione della storia è addirittura del 2001.

ilnapolista © riproduzione riservata