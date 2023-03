Ibrahimovic torna in nazionale dopo l’infortunio

Il Ct Andersson convoca il giocatore del Milan per le gare contro Belgio e Azerbaigian: “ci serve la sua personalità”

Il c.t. della nazionale svedese Janne Andersson ha convocato Zlatan Ibrahimovic per le sfide contro Belgio e Azerbaigian del 24 e 27 marzo, valide per le qualificazioni a Euro 2024. Ibrahimovic torna in nazionale dopo un anno. La sua ultima presenza risale al 29 marzo 2022 contro la Polonia. L’allenatore aveva già lasciato intendere alla stampa un possibile ritorno in nazionale del giocatore del Milan nei giorni scorsi:

«Anche se non può giocare titolare, potrebbe dare molto in termini di personalità e di leadership». Dopo la convocazione ha ribadito il concetto: «Siamo stati sempre in contatto anche durante il suo infortunio. Ora sta bene e può dare il proprio contributo in campo. Anche a livello di personalità ed esperienza aggiunge molto alla squadra. In questo senso è un giocatore unico. Non vedo Ibra come titolare- ha concluso Andersson -. Sarà utilizzato come al Milan».

Ibra è tornato a giocare dopo un lungo calvario di più di 200 giorni contro l’Atalanta. Negli ultimi tre match ha giocato spezzoni di partita, andando anche vicino al gol contro la Salernitana. Con la Svezia ha segnato 62 reti – il marcatore più prolifico di tutti i tempi – e collezionato 121 presenze (sesto all time). Le ultime reti risalgono al 17 novembre 2015, doppietta contro la Danimarca, mentre la prima convocazione della storia è addirittura del 2001.

