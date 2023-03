La sobrietà di Messi: regala 35 iPhone d’oro personalizzati ai suoi compagni di nazionale

Per la modica cifra di 210.000 euro, un ricordo del Mondiale vinto in Qatar. “Non voleva regalare i soliti orologi…”

Trentacinque iPhone 14s placcati in oro, personalizzati, con nome e numero. In tutto 210.000 euro in cellulari. E’ il sobrio regalo di Leo Messi ai suo compagni della nazionale argentina campione del mondo.

Le foto e la pubblicità del presente sono state condivise sui social da Benjamin Lyons e Indesign Gold, e riprese da Marca.

Sui cellulari c’è inciso lo scudetto AFA, le tre stelle, la World Cup Champions 2022 e il nome e il numero di maglia di ciascuno dei giocatori.

“Messi è uno dei nostri clienti più affezionati e ci ha contattato un paio di mesi fa dopo la finale dei Mondiali. Ha detto che voleva un regalo speciale per celebrare l’incredibile vittoria, ma non voleva i soliti orologi. Quindi gli ho suggerito questo e gli è piaciuta l’idea”, ha spiegato Lyons, CEO di Indesign Gold.

