Jorginho prende in giro Gabriel Jesus mentre fa lezioni di guida (Video)

Gabriel Jesus e Jorginho sono i protagonisti del video virale che è sbarcato sui social nella giornata di ieri dove si vede l’attaccante brasiliano dell’Arsenal prendere lezioni di guida. L’ex Napoli ha preso in giro il compagno di squadra, in via di guarigione dopo l’infortunio al ginocchio, mentre era alla guida di una macchina. Il video, con molta probabilità, è stato girato al campo d’allenamento dell’Arsenal pieno di supercar, Jorginho stava filmando l’attaccante stellare in un veicolo più ragionevole con un istruttore e una targa per principianti in cima alla vettura:

«Bella macchina, eh?» dice Gabriel Jesus a Jorginho, poi aggiunge : «Pratico amico mio».

«Posso esercitarmi nella tua macchina?», Jesus ha chiesto scherzando al suo compagno di squadra, che ha risposto: «Nessuna possibilità, amico. Buona fortuna. Buona lezione».

Quand Jorginho se moque de Gabriel Jesus en plein cours d’auto-école. 😭pic.twitter.com/rJ1smtYKQR — Actu Foot (@ActuFoot_) March 8, 2023

Il centrocampista dell’Italia vincitore ad Euro 2020 è poi scoppiato a ridere mentre Jesus chiudeva il finestrino e proseguiva la sua lezione di guida.

