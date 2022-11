L’auto di Kvaratskhelia ritrovata a Trentola Ducenta

Lo riporta Teleclubitalia. Il georgiano sarebbe sul posto. Il veicolo – una Mini Countryman – è in ottime condizioni. Era stato derubato stanotte a Monteruscello

È stata ritrovata, a meno di 24 ore dal furto, l’auto che era stata rubata a Kvaratskhelia. Lo riporta Teleclubitalia. L’auto sarebbe stata ritrovata dalla Polizia a Trentola Ducenta, vicino Aversa. Il veicolo – una Mini Countryman – sarebbe in ottime condizioni. Il calciatore sarebbe sul posto.

L’auto era stata rubata questa notte a Monteruscello, vicino Pozzuoli, nel parco dove Kvaratskhelia risiede attualmente. I ladri, così si leggeva stamattina sulla Gazzetta dello Sport, sono entrati in casa mentre dormiva per prendere le chiavi dell’auto, senza nessuna conseguenza per il georgiano, che aveva immediatamente sporto denuncia al commissariato prima di andarsi ad allenare regolarmente con la squadra.

Lo scorso anno il furto della Panda di Spalletti – che però non è stata ritrovata – ebbe conseguenze mediatiche importanti, come tutto quel che accade a Napoli. In quell’occasione ricordammo che “Nemmeno a Oslo il furto di una Panda è una notizia. A Napoli diventa un caso”.

«Siamo sgomenti e interdetti. In qualche modo – scrivemmo – anche destabilizzati. Abbiamo sempre immaginato che nell’immaginario mediatico Napoli fosse considerata una città pericolosa, viene tratteggiata come una sorta di Calì in preda alla guerra dei narcos. Nella realtà è una città dove imperano la camorra e la microcriminalità. Gli altarini ai giovani boss uccisi in tenera età non sono una invenzione mediatica. Gomorra è un marchio che contraddistingue la città. Ecco, in un simile scenario, Napoli viene improvvisamente equiparata a Oslo. Anzi siamo oltre Oslo. Improvvisamente a Napoli il furto di una Fiat Panda – quella di Spalletti – diventa una notizia addirittura da prima pagina».