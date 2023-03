Tutti a esaltare la bellezza del Napoli, ma solo perché vince (CorSport)

Tutti condannano i risultatisti come Allegri e Mou, ma un Napoli bellissimo e senza scudetto lo abbiamo già avuto con Sarri e non è bastato a nessuno

Tutti a esaltare la bellezza del Napoli, ma solo perché vince. E’ più o meno questo il senso dell’editoriale del Corriere dello Sport su giochisti e risultatisti.

Lo firma Cristiano Gatti, che scrive dell’eterno confronto tra giochisti e risultatisti. Sono sempre di più quelli che condannano il non gioco di tecnici come Allegri e Mourinho, scrive, fanatici del risultato a tutti i costi. La caccia ai risultatisti è l’ultima tendenza dei salotti tv.

“Piace, è di tendenza, gratifica alla grande mettere di fronte la bellezza e il risultato, in netta antitesi, ovviamente lasciando sempre sottintendere che quelli giusti stanno dalla parte della bellezza”.

La verità, scrive Gatti, è che siamo tutti schiavi del risultato, anche se non lo diciamo.

“Guardiamoci in giro: viviamo tutti, dentro fino al collo, in un mondo risultatista”.

E continua parlando del Napoli. Spalletti è un perfetto connubio di giochisti e risultatisti, perché incanta con la bellezza del suo gioco e ottiene anche risultati, visto che è ad un passo dallo scudetto. Ma un Napoli bellissimo ma non vincente c’è già stato, quello di Sarri, e non è bastato a nessuno. Sarebbe la stessa cosa con Spalletti, se non portasse a casa i risultati insieme alla bellezza.

“E allora cosa stiamo a raccontarci, che gli Allegri e i Mourinho vanno lapidati perché guardano al risultato e il resto a seguire? La mattina ci alziamo tutti poeti, ma già sull’ascensore ci accorgiamo che ci saranno pranzo e cena solo centrando un risultato. Poi certo, c’è Spalletti. Grande bellezza e assieme risultati. È risultatista e bellista allo stesso tempo. La perfezione. Però, a dircela tutta sinceramente, sappiamo che questa esaltazione non starebbe in piedi senza il risultato. Un Napoli bellissimo, ma senza scudetto, l’abbiamo già visto con Sarri: non è bastato a nessuno”.

