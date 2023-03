Osimhen: «Quando avevo 18 anni mi voleva l’Arsenal»

Ai microfoni di CentreGoals, il bomber del Napoli, Victor Osimhen ha dichiarato di esser stato vicino all’Arsenal quando aveva 18 anni. Nei Gunners c’era ancora Wenger che aveva sondato il nigeriano che però ha declinato. Di seguito le parole di Osimhen sull’Arsenal:

«Ho parlato con Arsene Wenger e voleva che andassi all’Arsenal, ma non era la scelta migliore in quel momento».

🚨🎙️| Victor Osimhen on almost joining Arsenal at 18: “I spoke with Arsene Wenger and he wanted me to come to Arsenal but it was not the best option at the time.” 😳 pic.twitter.com/1cIcetPIJL

