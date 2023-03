Osimhen ha perso la mascherina portafortuna in Nigeria (CorMez)

I consulenti del Napoli sono al lavoro per realizzarne un’altra, ma non faranno in tempo per domenica. Con il Milan Osimhen indosserà la vecchia

Il Napoli prepara la partita di domenica contro il Milan. Oggi a Castel Volturno ci saranno finalmente tutti: ieri sono tornati alla base anche Osimhen e Anguissa, che stamattina torneranno ad allenarsi in gruppo. Il Corriere del Mezzogiorno racconta la disavventura capitata a Osimhen: ha perso la mascherina portafortuna al ritorno dalla Nigeria, dove è stato impegnato con la Nazionale. Oggi i consulenti del Napoli ne realizzeranno una nuova, ma non faranno in tempo per il match di domenica. Osimhen, dunque, contro il Milan, dovrà utilizzare la sua vecchia mascherina.

Il quotidiano scrive:

“Victor intanto è vittima di una disavventura, ha perso la mascherina «portafortuna» al ritorno dalla Nigeria. Oggi i consulenti del club ne realizzeranno una nuova ma ci vorrà qualche giorno per metterla complessivamente a posto, nel frattempo Osimhen domenica sera contro il Milan dovrà utilizzare la vecchia maschera”.

Osimhen cerca il suo primo gol contro il Milan. Finora ha segnato contro 13 avversarie e in ogni modo, scriveva qualche giorno fa il Corriere dello Sport, ma ancora non è riuscito a battere Maignan. Ci proverà domenica.

“Ventuno reti non nascono così per caso, dall’oggi al domani, nascondono in sé una evoluzione (dieci nel suo primo campionato di Serie A; quattordici nel secondo), e raccontano pure un’avidità che è nei fatti, una bulimica voglia di spingersi oltre anche gli xG, che gliene aveva accordati appena sedici. Ma lui niente, di testa, di destro, di sinistra, a campo aperto, in quei sedici metri intasati come a San Gregorio Armeno nei giorni che precedono Natale”.

ilnapolista © riproduzione riservata