Favino: «È bello veder giocare il Napoli, ti diverti. Mi auguro vada avanti anche in Europa»

Alla Gazzetta: «Il gioco di Mou non mi esalta. Forse dal punto di vista del gioco la Roma più bella rimane la prima di Spalletti».

La Gazzetta dello Sport intervista Pierfrancesco Favino, romanista accanito. Il tema è la partita di stasera tra Roma e Juventus. Favino parla della partita che si aspetta.

«La Juve in questo momento è più quadrata di noi, ma la Roma sa essere sorprendente, nel bene e nel male».

Parla di Mourinho.

«Voglio essere sincero e da osservatore posso dire il gioco di Mou non mi esalta, anche quando allenava altre squadre. Forse dal punto di vista del gioco la Roma più bella rimane la prima di Spalletti».

Favino ammette di non riuscire a vedere i derby: troppa sofferenza.

«Non posso proprio. Il derby io non lo vedo, anche quando ho il biglietto non ci vado. Sto male. Mi è stato sconsigliato dal cardiologo. Improvviso delle gite sul Sannio… Io sono sempre stato così, da ragazzino con la partita alle tre arrivavo in Curva alle 11.30. Considerate che andavo da solo allo stadio, perché a 12 anni mio padre, juventino, mi regalò l’abbonamento. Da quel momento stadio sempre e d’estate campeggio a Riscone di Brunico. Roba che avrebbe segnato l’adolescenza di chiunque».

Dybala le piace? Favino:

«Certo, ma non ci si può aspettare che un giocatore da solo cambi la squadra. Non esiste. O sei Pirlo che detta i tempi della squadra, ma una punta… Di buono c’è che lui sa di essere il giocatore che è. Ho comunque la sensazione che dal punto di vista della preparazione della squadra ci sia stata una certa lentezza».

Però contro il Salisburgo la Roma ha corso. Favino:

«Sì e il motivo per cui non avvenga sempre è difficile da spiegare, credo siano cose di spogliatoio. La Roma quando è favorita o padrona del gioco fa più fatica, fa un po’ parte della nostra storia. Detto questo, penso che il dato più importante sia lo stadio sempre pieno e al momento ce ne sono davvero pochi. Secondo me non è solo merito di Mourinho».

Favino parla anche del Napoli. Gli viene chiesto se il campionato sarà vinto meritatamente dalla squadra di Spalletti. Risponde:

«Assolutamente. È bello vederlo giocare, ti diverti. Mi auguro vadano avanti anche in Europa».

