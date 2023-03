Discorso da leader di Osimhen nello spogliatoio Napoli dopo il ko con la Lazio (CorMez)

L’attaccante nigeriano ha trasmesso la carica giusta ai compagni per pensare già all’Atalanta. Anche Edo De Laurentiis si è complimentato col gruppo

Il Napoli si compatta per superare la sconfitta contro la Lazio. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che sia l’allenatore Luciano Spalletti che la dirigenza del club si è stretta attorno al gruppo per aiutarlo a superare il momento di difficoltà. Solo uno scivolone in un percorso straordinario, del resto.

“Due giorni di riposo, le pacche sulle spalle e l’invito a tenere alta la testa, in casa Napoli si sceglie il metodo della carota per superare la sconfitta contro la Lazio, la prima al Maradona dopo venticinque giornate di campionato. Del resto gli azzurri hanno conquistato 65 dei 75 punti disponibili a tredici giornate dal termine e il distacco dalle inseguitrici rimarrà comunque molto ampio al termine del weekend”.

Il quotidiano racconta che dopo la partita l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, ha fatto un discorso ai compagni nello spogliatoio, per trasmettere loro la carica giusta per affrontare il nuovo impegno alle porte: la partita contro l’Atalanta. Anche il vicepresidente del club, Edoardo De Laurentiis, è andato a complimentarsi con i giocatori per quanto fatto finora.

“I volti a fine partita erano affranti, molto dispiaciuti, è diventata virale sul web l’immagine di Immobile e Cancellieri che consolano Kvaratskhelia. Osimhen da leader ha fatto un discorso ai compagni, trasmettendo la carica giusta per pensare già alla partita contro l’Atalanta. La società anche ha scelto di stare vicina alla squadra, il vicepresidente Edoardo De Laurentiis negli spogliatoi ha fatto i complimenti ai ragazzi per l’atteggiamento, l’intensità e soprattutto per il percorso compiuto finora. «Ripartire insieme. Per lei» con l’hashtag Tutto perlei dedicato ad una citazione di Spalletti, così il Napoli ha comunicato sui social”.

