Si è rotto l’albero di trasmissione. In pole Perez. Leclerc secondo (ma partirà12esimo), Sainz in seconda fila. Alonso in prima fila

Clamoroso in Formula Uno, Verstappen fuori dalle qualifiche: è 15esimo. Il pilota olandese vittima di un problema al cambio, si è dovuto fermare in Q2 e non è più rientrato. Non è riuscito a concludere il giro ed è stato eliminato. Domani al Gran Premio d’Arabia Saudita, a Jeddah, partirà in ottava fila con il 15esimo tempo. Al momento in testa c’è Fernando Alonso autentica sorpresa con la sua Aston Martin. Secondo il suo compagno di squadra di Verstappen: Sergio Perez. Leclerc terzo (ma sarà retrocesso al 13esimo posto) e Sainz quarto. Manca ancora l’ultimo turno di qualifica.

La pole position è andata a Perez su Red Bull, secondo Leclerc che però partirà dodicesimo. In prima fila accanto a Perez ci sarà Alonso, in seconda fila Russell e l’altro ferrarista Sainz.

L’olandese ha dichiarato:

“Si è rotto l’albero di trasmissione sulla posteriore destra, purtroppo sono cose che capitano. La macchina è veloce, senza dubbio voglio arrivare a punti. Sarà importante restare fuori dai guai per cercare di progredire”.

