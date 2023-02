Abramovich vuole tornare nel calcio, è interessato ad acquistare club brasiliani

Ancora non è noto quali sarebbero i club ma l’ex presidente del Chelsea sta seriamente pensando a un ritorno

Secondo le informazioni del media brasiliano Universo Online, il magnate russo Roman Abramovich sarebbe interessato ad acquistare diverse azioni di alcuni club brasiliani. La pubblicazione brasiliana riporta che almeno sei squadre della prima e seconda divisione brasiliana si sono incontrate con i rappresentanti dei gruppi russi nelle ultime settimane nel tentativo di negoziare. Ancora non è noto quali sarebbero i club coinvolti ma l’ex presidente del Chelsea vuole tornare nel mondo del calcio nel prossimo futuro. Già nel 2022 Roman Abramovich aveva aperto una trattativa con il club turco Göztepe, ma la transazione non si è mai conclusa, adesso ha deciso di puntare sui club brasiliani. Ancora non è stata svelata la reale volontà dell’ex presidente dei Blues.

Abramovich è stato proprietario del Chelsea nel periodo più florido della storia del club, con 21 trofei accumulati in 19 anni. Il tutto prima di passare lo scettro a Tedd Boehly in seguito alle pressioni del governo britannico vista la provenienza dell’oligarca. Il tutto è successo quasi un anno fa dopo lo scoppio dell’invasione russa in Ucraina. La vicinanza di Abramovich con Putin ha indotto il governo britannico a dover mettere il Chelsea in vendita che poi è passato nelle mani di Boehly.

