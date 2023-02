Vinicius, trovate le impronte digitali di chi ha appeso al ponte la bambola impiccata

Lo scrive Cadena Ser. Le autorità sono vicine all’individuazione dei responsabili. Reperite impronte digitali e tracce genetiche

La polizia spagnola ha le impronte digitali di chi ha appeso la bambola di Vinicius al ponte di Valdebebas, poco prima del derby di Madrid della Copa del Rey. Lo scrive Cadena Ser. Le autorità sono vicine all’individuazione dei responsabili del macabro gesto.

La polizia ha analizzato numerose impronte digitali e tracce genetiche reperite su quel ponte e ora i risultati delle analisi possono essere decisivi per scoprire l’identità degli autori del gesto. Le telecamere di sicurezza della zona aiuteranno anche a visionare le autovetture passate sul ponte e le rispettive targhe. Pare che i responsabili siano sei.

“La Questura di Madrid ha già analizzato numerose impronte digitali e tracce genetiche di diverse persone situate sullo stesso ponte di Valdebebas dove erano appesi la bambola impiccata di Vinicius e lo striscione contro il Real Madrid. Questi elementi criminologici sono decisivi per scoprire l’identità dei presunti autori. Insieme a queste impronte ci sono immagini dalla rete di telecamere di sicurezza in cui compaiono diversi veicoli sospetti e le rispettive targhe. L’assedio poliziesco contro questo gruppo composto da circa 6 persone continua a inasprirsi e, come ha annunciato il Delegato del Governo a Madrid, molto presto ci saranno novità”.

La delegata del governo a Madrid, Mercedes González, ha spiegato in conferenza stampa che nei prossimi giorni ci saranno novità in merito: «La Polizia sta procedendo. Spero che presto potremo dare buone notizie». Ha definito il gesto come un atto di «puro razzismo e odio» ed ha esortato l’Atletico Madrid a essere «molto energico» contro le azioni del suo principale gruppo ultras, l’Athletic Front.

La Brigata Provinciale d’Informazione ha anche avviato i procedimenti in merito all’esposizione di uno striscione alla vigilia del derby di Madrid, presumibilmente dell’Ultras Sur del Real Madrid, che mostrava il volto di Anna Frank insieme al logo del Frente Atletico con il seguente messaggio: “Anne Frank è dell’Atletico”.