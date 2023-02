Telelombardia acquista i diritti della Coppa del Re

Le prime semifinali si svolgeranno tra il primo ed il 2 marzo e saranno visibili in chiaro. Il due marzo sarà la volta del grande incontro tra Real Madrid e Barcellona.

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha annunciato che l’emittente trasmetterà le ultime partite, finalissima compresa, della coppa nazionale spagnola ovvero la Copa del Rey. Così il direttore di Telelombardia all’annuncio dell’acquisto dei diritti della Coppa del Re:

«Ho il piacere di comunicarvi che Telelombardia e tv collegate hanno acquisito in esclusiva i diritti della fase finale di Coppa del Re. Cinque sfide formidabili (Real-Barca andata e ritorno) da vedere in diretta a partire da mercoledì prossimo».

Le prime semifinali si svolgeranno tra il primo ed il 2 marzo e saranno visibili in chiaro. Il due marzo sarà la volta del grande incontro tra Real Madrid e Barcellona. Di seguito il calendario completo della competizione, che prevede dunque la trasmissione in diretta e in esclusiva su Telelombardia canale 10 del digitale terrestre di cinque partite:

1° marzo 2023, ore 21.00 – Osasuna-Athletic Bilbao;

2 marzo 2023, ore 21.00 – Real Madrid-Barcellona;

4 aprile 2023, ore 22.00 – Athletic Bilbao-Osasuna;

5 aprile 2023, ore 22.00 – Barcellona-Real Madrid;

6 maggio 2023, ore 20.00 – Finale.

