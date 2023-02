Salvini: «Egonu a Sanremo non venga a fare una tirata sull’Italia razzista»

Il leghista: «Non siamo razzisti. La Costituzione non va difesa al festival, sabato guarderò un film». Amadeus: «Libero di non guardarlo»

Salvini contro il festival di Sanremo è notizia che appassiona i quotidiani italiani. È un caso politico, anche contro la lettera di Zelensky che sarà letta sabato sera da Amadeus. Ecco cosa riporta Repubblica dell’intervento di Salvini a Rtl 102.5, in cui dice persino che l’Italia non è un paese razzista (sigh):

Non risparmia nessuno: in collegamento con Rtl 102.5, boccia l’appello di Zelensky. «Sabato sarò con i miei figli, ci guarderemo un film. Non penso che mi chiederanno di ascoltare la lettera. Portare la guerra al Festival mi sembra fuori luogo. Riempirlo di contenuti extra non mi piace. Se c’è qualche causa che va difesa a Sanremo, significa che siamo un Paese indietro. I diritti delle donne vanno al di là dal Festival».

Poi critica il monologo appassionato e applauditissimo di Roberto Benigni sulla Costituzione. «Non penso che debba essere difesa sul palco dell’Ariston, che è la storia di Morandi e Ruggeri, di Tenco», e dice la sua sulla presenza di Mattarella. «Se ha scelto di andarci, ha diritto di svagarsi». E ancora: «Paola Egonu (co-conduttrice stasera, ndr) è una grande sportiva ma spero non venga a fare una tirata sull’Italia paese razzista. Gli italiani hanno tanti difetti ma non sono razzisti. Mi auguro che non si sentano colpevolizzati da chi usa la tv pubblica per fare la morale».

Critiche che rimbalzano a Sanremo, dove Amadeus replica agli attacchi. «Sono quattro anni che Salvini se la prende con il Festival, ma basta non guardarlo. Ha fatto sapere che vedrà un film. Qui tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero, c’è un’assoluta e totale libertà».

