Per Opta il Napoli ha il 99,46% di probabilità di vincere lo scudetto

Sul CorSport l’analisi dei dati. L’Inter ha 5 probabilità su mille di rimontare, il resto pressoché zero. Milan favorito

per la Champions

Il Napoli ha il 99,46% di probabilità di vincere lo scudetto. Alle altre squadre di Serie A servirebbe un miracolo per raggiungerlo. Lo dice un’analisi Opta che tiene conto di punti, vittorie, sconfitte, gol fatti e subiti, calendario, stato di forma e precedenti. Un’analisi proposta oggi dal Corriere dello Sport.

“Il Napoli, secondo un’analisi di Opta articolata in base a una serie di parametri, ha il 99,46% di probabilità di vincere lo scudetto. Mani a posto e occhi aperti, please: la società di elaborazione dati sportivi ha ricavato la percentuale inserendo i punti, le vittorie, le sconfitte, i gol fatti e subiti, il cammino, il calendario, lo stato di forma e i precedenti di tutte le squadre di Serie A ed è venuto fuori quello che tutti pensano, alcuni sussurrano e soltanto in pochi urlano”.

L’Inter, secondo Opta, ha 5 possibilità su mille di rimontare. Le altre sono praticamente destinate all’insuccesso.

“I dati sono schiaccianti. Basta leggere i primi due: il Napoli vincerà lo scudetto al 99,46% mentre l’Inter, seconda in classifica con un distacco di 15 punti, lo vincerà allo 0,50%. Ovvero: per il Cervellone ha 5 possibilità su mille di

compiere quella che passerebbe alla storia del calcio come un’impresa titanica. Da film. E ancora: da studio, il Milan ha lo 0,02% di chance-scudetto a disposizione, mentre Atalanta e Lazio lo 0,01%. Dalla Roma in poi: zero per cento”.

Le altre proiezioni:

“lotta Champions riservata a Inter (94,49%), Milan (67,43%), Atalanta (57,63%), Roma (52,18%) e Lazio (26,26%).

Lazio favorita per la Conference (33,51%) e Juve a inseguire l’Europa con il massimo del 13,82% di possibilità di finire in Conference. Tutto aperto per non retrocedere: Samp e Cremonese proiettate in B con oltre il 90% e Verona in rimonta-salvezza su Spezia e Salernitana”.

