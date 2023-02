Per la Lega Serie A il gol di Osimhen alla Roma è il più bello di gennaio

Stop di petto, controllo col ginocchio e destro in porta. Una perla mostrata da più angolature in un video su Twitter. Per non dimenticare

Per la Lega Serie A il gol più bello segnato in campionato nel mese di gennaio è quello di Victor Osimhen contro la Roma. Su Twitter, la Lega ufficializza la sua scelta ed è difficile darle torto. Quello dell’attaccante nigeriano del Napoli è stato un gol bellissimo, oltre che importantissimo nella corsa scudetto, anche se la partita del Maradona è stata poi risolta da Giovanni Simeone, con il gol del raddoppio e quindi della vittoria.

Ma Osimhen ha fatto una magia: stop di petto, controllo col ginocchio e destro in porta. Una perla indimenticabile, che la Lega Serie A propone in un video da diverse prospettive, per farla gustare fino in fondo a tutti. Osimhen è capocannoniere del campionato di Serie A: ha segnato 14 gol in 16 presenze.

Qualche giorno fa, anche Marca scrisse del gol di Victor.

“Il nigeriano è un vero bufalo quando gli spazi sono ampi. E quando non lo sono, la sua tecnica gli permette di trovare un altro modo per raggiungere l’obiettivo. Kvaratskhelia, che ha un’innata predisposizione al dribbling, supera i compagni e mette in area un cross misurato. Osimhen lo abbassa di petto con la qualità di Romario, lo controlla di coscia come se fosse Ronaldinho e lo colpisce con una violenza tipica dello stesso Ronaldo”.

Oggi, invece, la Bild invita ad andare a riguardare quel gol per capire quanto si è trasformato Osimhen da quando è al Napoli. Prima, in Bundesliga, un flop, oggi, grazie anche agli insegnamenti di Luciano Spalletti, Victor si è trasformato in un attaccante di classe mondiale.

@victorosimhen9! 🦸‍♂️👏 @cryptocom | @sscnapoli pic.twitter.com/yOOQSwcruD — Lega Serie A (@SerieA) February 2, 2023