Nella volontà con cui Kvara ha evitato il corner c’è tutta la sua voglia di giocare e divertirsi (Gazzetta)

Il georgiano avrebbe potuto comodamente battere l’angolo invece di provare l’azione personale, ma la diversità del Napoli si vede anche in questo

A sbloccare la partita del Napoli contro la Cremonese, ieri, al Maradona, è stato Kvara. La Gazzetta dello Sport elogia il giocatore del Napoli, che ha evitato in ogni modo un facile calcio d’angolo che chiunque altro avrebbe scelto di battere rincorrendo la palla per evitare che uscisse dal campo. La palla da cui ha poi creato una rete splendida. In quel gesto, scrive la rosea, c’è tutta la voglia che Kvara ha di giocare e divertirsi. E in quel gesto c’è anche tutta la diversità del Napoli di Spalletti rispetto alle altre squadre del campionato.

La Gazzetta scrive:

“I gesti più belli dei fuoriclasse nascono nella testa prima che nei piedi. Ieri il gesto più bello di Khvicha Kvaratskhelia non è stato il movimento ad accentrarsi e il tiro con cui ha stappato la partita, ma il rifiuto del corner che avrebbe potuto comodamente battere invece di provare l’azione personale. Nella volontà con la quale il georgiano rincorre quella palla prima che finisca oltre la linea di fondo c’è tutta la sua gioia di giocare e di divertirsi. La sua e anche quella di tutto il Napoli, squadra diversa dalle altre pure in queste piccole (o grandi) cose”.

Kvara si è messo a correre per cercare in tutti i modi di evitare il corner, poi si è accentrato, ha saltato i difensori della Cremonese ed ha segnato, sbloccando la partita.

“Poi, nel giorno del suo ventiduesimo compleanno, Kvara ha fatto un regalo a tutti i napoletani: cross di Lozano, testa di Sernicola che per evitare guai cerca rifugio in calcio d’angolo, il georgiano impedisce che la palla esca dal campo, si accentra, salta lo stesso Sernicola e segna”.

Ieri era il compleanno di Kvara. Spalletti, nel post partita, ha raccontato a Dazn il modo in cui il Napoli ha festeggiato il georgiano.

«Io sono in alcuni gruppi dei calciatori e ieri, dopo mezzanotte tutta la squadra gli ha fatto gli auguri e non ha aspettato oggi, questo è sintomo del clima che c’è».

