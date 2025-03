Conte fa miracoli: nel Napoli sono decisivi giocatori che erano riserve in squadre di metà classifica di Premier (Guardian)

“Certo, la Serie A è inferiore alla Premier, ma è anche vero che Conte sta facendo un lavoro enorme con questi giocatori”

Billy Gilmour o Philip Billing? Il Guardian non poteva non commentare il “dilemma” britannico di Conte prima di Napoli-Inter risolto poi dalla “riserva al Bournemouth” (così lo ricorda il Guardian) col gol del salvifico pareggio allo scadere.

Billing “è stato uno dei giocatori migliori della sua squadra”. E la domanda che si pone il Guardian è: “Cosa dice della Serie A il fatto che le scelte per una partita di così alto profilo debbano ruotare attorno a giocatori che erano riserve in squadre di metà classifica in Premier League?”.

“È una domanda legittima, e potrebbe sembrare ancora più pertinente dopo la disastrosa prestazione delle squadre italiane nel nuovo turno dei playoff della Champions League. Juventus, Milan e Atalanta sono state tutte eliminate il mese scorso in partite per le quali erano state presumibilmente favorite”.

“La risposta ha più strati di quanti possiamo trattare qui. A un livello molto elementare, questa è semplice economia: un riflesso del vasto divario nel potere di spesa. Il valore combinato degli accordi sui diritti tv nazionali e internazionali della Premier League (che salirà a 3,71 miliardi di euro dal 2025-26) è quasi tre volte quello dei loro equivalenti della Serie A (1,3 miliardi di euro). È un divario che continua ad ampliarsi, esacerbato da innumerevoli ferite autoinflitte. Le conversazioni sulla necessità di rinnovare o sostituire gli stadi obsoleti di proprietà dei comuni si trascinano da decenni. La mancanza di urgenza della Serie A nel bloccare accordi di trasmissione internazionale è stata allo stesso modo esasperante.

“Sono in molti a sostenere che il calcio italiano in sé è diventato meno attraente, incolpando un’ossessione culturale per le tattiche per aver prodotto partite a ritmo lento. Tutti argomenti validi, e nessuno nuovo”. Ma secondo il Guardian “c’è una tendenza verso l’apocalittico in queste discussioni. Potremmo ricordare che l’Atalanta ha vinto l’Europa League la scorsa stagione , battendo il Liverpool lungo il percorso e massacrando gli “Invincibili” del Bayer Leverkusen in finale. I club italiani hanno avuto prestazioni abbastanza buone in tutti i settori da guadagnarsi un quinto posto in Champions League”.

“Una piccola sfumatura può fare la differenza. Il fatto che McTominay sia diventato indispensabile per un Napoli in lotta per il titolo probabilmente dice qualcosa sui punti di forza relativi della Premier League e della Serie A. Ma parla anche del lavoro svolto da Conte, che ha apprezzato i talenti del giocatore nel rompere le linee e ha messo a punto tattiche che gli danno le migliori possibilità di prosperare”.

“Gilmour ha avuto un’esperienza più mista, perdendo consensi dopo un inizio incoraggiante. In parte ciò riflette l’eccellenza costante di Lobotka, che ha ancora una volta bloccato il suo posto come metronomo del Napoli. Tuttavia, lo scarso coinvolgimento dello scozzese era diventato un argomento caldo per i media locali nelle ultime settimane. Rientrare nella formazione iniziale per una partita così cruciale allo Stadio Maradona ha dimostrato che non può aver perso del tutto la fiducia di Conte”.

Anche per il Guardian “Conte può essere soddisfatto. Nonostante l’inizio lento, il Napoli è stato implacabile nel perseguire il pareggio. Per gran parte di questa stagione Conte ha evitato di parlare di titoli, ricordando spesso ai giornalisti che la squadra che ha ereditato la scorsa estate aveva appena concluso al 10° posto in Serie A. Ha continuato a saltellare intorno a riferimenti espliciti allo Scudetto sabato, ma il suo tono era inequivocabilmente cambiato”.

