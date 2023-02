Napoli, il +15 è anche un pericolo ma la sua forza è che gioca sempre al massimo (Libero)

L’ampio margine in classifica invita alla gestione e la gestione porta a disabituarsi al ritmo alto che poi viene richiesto in Champions

Il Napoli visto da Libero, ne scrive Claudio Savelli:

I partenopei hanno scavato un solco di 15 punti con altrettante giornate ancora da disputare. Hanno un margine netto di cinque sconfitte, possono perdere un terzo delle partite che restano. È un bonus che può diventare anche pericoloso, invita alla gestione e la gestione porta a disabituarsi al ritmo alto che poi viene richiesto in Champions, ma il Napoli non ci sta cascando. Gioca ogni partita allo stesso modo, sia essa con una grande o una piccola come Spezia, Cremonese e Sassuolo, le ultime tre gare in A (8 gol fatti, zero subiti). È questa la vera grandezza della squadra, più del gioco e dei giocatori.

