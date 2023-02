Lazio, dopo il furto ai Fedayn la Curva Nord mette sotto scorta gli striscioni: «Siamo in pericolo anche noi»

Su Repubblica Roma. Gli ultras hanno approntato una scorta di 40 persone per trasportare in sicurezza gli striscioni più importanti, tra cui quello di Diabolik

Dopo il furto degli striscioni dei Fedayn da parte degli ultras della Stella Rossa, anche i gruppi organizzati della Lazio corrono ai ripari e mettono sotto scorta lo striscione della Curva Nord biancoceleste: 40 persone per difenderlo. Lo scrive Repubblica Roma. Gli ex irriducibili della Lazio blindano i vessilli storici tra cui quello di Diabolik: “Siamo in pericolo anche noi”.

“Una scorta di 40 persone per trasportare in sicurezza gli striscioni più importanti, tra cui quello di Diabolik. Un corteo di auto che, dalla sede di via Gregorio VII, arriva fino a Ponte Milvio, il punto di ritrovo della tifoseria organizzata biancoceleste prima di entrare allo stadio Olimpico. E che poi si ricompatta al termine della partita. Gli Ultras Lazio hanno le idee chiare. E in vista delle prossime partite casalinghe hanno deciso di rinforzare la sicurezza intorno alle “pezze” del gruppo. Una scelta quasi necessaria, che ha un intento preciso: «Non dobbiamo fare la fine dei romanisti»”.

Il caso del furto degli striscioni dei Fedayn ha suonato come un campanello d’allarme anche per i laziali, scrive il quotidiano.

“hanno predisposto una sorta di cerimoniale di accompagnamento per trasportare in sicurezza gli striscioni più

importanti del gruppo, tra cui quello dedicato al Diabolik, e «blindarli» da ogni possibile incursione nemica. La modalità dell’azione dei serbi, infatti, indica un possibile salto di qualità nelle dinamiche tra gruppi ultras rivali. E

il messaggio è arrivato forte anche in curva Nord: nessuna partita può considerarsi tranquilla”.

