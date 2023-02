Kolo Muani il centravanti da 12 assist: Kim e Rrahmani stiano attenti (Corsport)

Apre gli spazi ai centrocampisti e li lancia in area. Il Napoli dovrà riuscire a spostare la partita sul piano della tecnica

Come gioca l’Eintracht e come il Napoli può mettere i tedeschi in difficoltà. Ne scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport:

Rispetto all’anno scorso non c’è più Kostic, però ha messo dentro un centravanti potente, tecnico e intelligente, Kolo Muani, quinto nella classifica dei cannonieri della Bundesliga con 10 gol. Quello che impressiona del centravanti francese è l’alto numero degli assist: 12. È il suo tipo di gioco a favorire l’ultimo passaggio, Kolo esce spesso dalla linea offensiva per aprire spazi ai due esterni e ai centrocampisti e per lanciarli nell’area avversaria, Rrahmani e Kim sono pregati di non trascurare questo suo movimento.

Spalletti può colpire i tedeschi in due modi. Sfruttando la profondità con Osimhen, tanto per cominciare. Nella sconfitta per 0-3 incassata nella penultima giornata di Bundesliga a Colonia, lo spazio lasciato alle ripartenze degli avversari è apparso perfino esagerato. Oppure col gioco aereo, perché nella propria area di rigore il trio Tuta-Jakic-Ndicka ogni tanto perde il tempo di reazione.

Se il Napoli riuscirà a spostare la partita sul piano della tecnica, allora troverà la strada asfaltata. L’Eintracht non ha giocatori del livello di Kvaratskhelia, di Osimhen, di Lobotka. Può essere questa la chiave della doppia gara, metterla sulla qualità, sulla fantasia, anche sugli spunti personali.

