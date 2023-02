Jordi Alba: «Xavi è un allenatore molto metodico, Luis Enrique è un leader»

A Marca: «Gavi è un ragazzino con una maturità incredibile, ovviamente ha ancora molto da imparare»

Jordi Alba ha vinto tutto con la maglia del Barça e spera di vincere altri titoli. Ha ancora un anno di contratto e lo manterrà anche se alcuni hanno insistito per impedirlo. E se necessario, lo stipendio verrà nuovamente abbassato. Per fortuna del Barcellona c’è ancora Jordi Alba per un po’. Di recente il terzino spagnolo ha rilasciato un intervista a Marca dove ha parlato del rapporto con i suoi allenatori e dei giovani come Gavi e Pedri. Di seguito le parole di Jordi Alba:

«Luis Enrique è un leader; Valverde è serenità, uomo molto calmo e tatticamente molto bravo; Setién è una persona a cui piace avere la palla con un’ottima idea di gioco; Koeman è un fantastico allenatore e una leggenda del club; e poi Xavi che è un allenatore molto metodico».

Il rapporto con Xavi, compagno in campo ed oggi allenatore del Barcellona:

«Bene, essere il tuo compagno non è la stessa cosa che essere l’allenatore, ma le buone vibrazioni sono sempre presenti. Allo stesso tempo, è chiaro che la situazione cambia un po’ da quando sei un compagno di squadra ad un allenatore, ma il rapporto è buono».

Jordi Alba è entrato negli ultimi 18 mesi di contratto:

«Ovviamente. Mi sento ad un buon livello. È vero che non sto giocando tutto, ma quando esco cerco di fare del mio meglio. E quando non gioco cerco di aiutare tutti i miei compagni sostenendoli dalla panchina. È una nuova sfaccettatura per me perché normalmente ho avuto la fortuna di giocare molti minuti. Quest’anno non tanto, ma ho anche i miei minuti e sono contento di questo ruolo. È importante aiutare i miei colleghi, stare con loro, consigliarli, e anche questo è positivo e mi motiva».

Se ti chiedessero di abbassare lo stipendio per restare l’anno prossimo, lo faresti?

«Sì. È una decisione del club e ho sempre aiutato quando richiesto. Sulla stampa sono state dette molte bugie, ma alla fine io ci sono sempre stato, nessuno può dire il contrario. Ci sono cose che fanno male, ma bisogna saper conviverci. Conosco la mia verità e sono molto tranquillo. La mia intenzione è aiutare il club e che entrambe le parti siano felici».

Gli incitamenti di Jordi Alba ai giovani:

«Che è difficile indossare la maglia del Barcellona. Adesso è tutto molto bello, ma arriveranno momenti di difficoltà e bisogna avere una testa preparata per sopportare ogni tipo di commento e pressione. È difficile arrivare in prima squadra e ancor di più essendo così giovane. Dico loro di approfittare dell’opportunità. Conoscono il club in cui si trovano. Sanno chi rappresentano. E nel caso di Balde, che gioca nel mio ruolo, cerco di dargli i migliori consigli perché continui a crescere e imparare».

Su Gavi:

«È una bestia. È molto bravo. È un ragazzino con una maturità incredibile. Ha ancora molto da imparare, ma sarà un giocatore molto importante per la Nazionale e per il Barcellona».

