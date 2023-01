Il Brasile punta a Luis Enrique ct, con l’aiuto di Ronaldo il Fenomeno 

Lo scrive Uol. Ronaldo avrebbe organizzato un incontro tra l’ex allenatore della Spagna e il presidente della Federcalcio

Secondo quanto riporta il portale brasiliano Uol – ripreso da As – Ronaldo il Fenomeno ha organizzato un incontro tra la Federcalcio brasiliana e Luis Enrique per portare l’ex commissario tecnico della Spagna sulla panchina del Brasile. Il presidente della Confederazione calcistica brasiliana (Cbf), Ednaldo Rodrigues, si recherà presto in Europa per trovare il successore di Tite. La sua idea è di parlare con Carlo Ancelotti, Pep Guardiola e Luis Enrique, appunto, che per ora sono i favoriti per la panchina. In particolare quest’ultimo. E a fare da intermediario sarebbe proprio Ronaldo. Uol scrive anche che l’ex ct della Spagna è interessato all’incarico.

In corsa restano comunque anche Ancelotti e Guardiola. Ancelotti, anzi, avrebbe dato segnali positivi in merito ad un incontro con Rodrigues, mentre Guardiola non avrebbe mostrato desiderio neppure di parlarne.

L’idea della Cbf è di definire chi sarà il successore di Tite per il mese di febbraio, per iniziare il nuovo corso della Nazionale il prima possibile.