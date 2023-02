“Il Napoli ha preso 46 gol in 534 giorni: a pensare alle proteste per l’addio di Koulibaly e Ospina viene da ridere”

Sul CorSport: è la difesa uno dei segreti della squadra di Spalletti. Da quando lui è in panchina il Napoli ha collezionato 25 clean sheet in campionato

Non solo Osimhen e Kvara: è la difesa uno dei segreti del Napoli di Spalletti, che incanta in Italia e in Europa. Lo scrive il Corriere dello Sport, con tanto di numeri alla mano: in 534 giorni, il Napoli ha incassato soltanto 46 gol e 25 clean sheet in campionato.

“Loro sono quelli della difesa, l’apice di un sistema difensivo che Spalletti ha messo a punto 75 partite fa, all’alba della prima stagione, e che dopo la vittoria con lo Spezia ha brindato a due primati. Numeri: da quando lui è l’allenatore, il Napoli ha collezionato 25 clean sheet in campionato, un risultato eguagliato soltanto dalla Juve, e soprattutto ha subito meno gol di tutte le altre sfidanti incrociate in Serie A nel periodo che va dal 22 agosto 2021 alla trasferta di domenica. Totale: 46 reti incassate in 534 giorni. Giorni in cui tutti quelli che sono passati da queste parti hanno contribuito alla costruzione del muro azzurro. A dispetto del terrore seminato dagli addii di Koulibaly e Ospina e dei dubbi sulla tenuta generale. Oggi, ripensando alle ansie e alle proteste estive, viene da sorridere. Anzi, proprio da ridere”.

Alle manovre difensive partecipano tutti, caratteristica principe del Napoli di Spalletti, che fa squadra in ogni momento del gioco e della partita.

“Tutti, ma proprio tutti partecipano al coro: aggressione alta e sacrificio nei recuperi-lampo; coperture preventive, diagonali e anticipi. E poi, beh, il potere del gioco aereo che a tratti è quasi uno strapotere”.

