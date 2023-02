Eintracht-Napoli, formazioni / Lozano nel tridente con Osimhen e Kvara. Olivera titolare

Le scelte di Luciano Spalletti per la partita di Champions contro l’Eintracht Francoforte. Zielinski torna dal primo minuto

Il Napoli ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo tra poco meno di un’ora a Francoforte, contro l’Eintracht in Champions League. Come annunciato da Sky nel pomeriggio, Spalletti ha deciso di schierare Olivera al posto di Mario Rui, con il portoghese che quindi partirà dalla panchina. Le altre scelte sono più o meno annunciate. Meret, come al solito, tra i pali. In difesa, con l’uruguaiano, ci sono Di Lorenzo, Rrahmani e Kim. A centrocampo torna titolare Zielinski, con Anguissa e Lobotka. In attacco Lozano è stato preferito a Politano per il tridente, insieme a Osimhen e Kvaratskhelia.

