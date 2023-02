Eintracht-Napoli: azzurri favoriti secondo Snai a 2,15

Sulla lavagna Snai, il Napoli è nettamente avanti: il «2» a 2,15 si fa preferire agli altri due segni, a distanza ravvicinata rispettivamente a 3,30 («1») e 3,50 («X»).

Il Napoli domani sera giocherà l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte di Glasner. Gli azzurri vengono da un periodo florido in campionato dove sono saldamente al comando e distaccano la seconda in classifica, l’Inter, di ben 15 punti. Per il Francoforte la situazione in classifica è ben diversa. Gli uomini di Glasner al momento sono in sesta posizione ma la vetta, occupata dal Bayern Monaco, dista solo 5 punti. Nelle ultime 5 partite ne hanno vinte 2 di cui l’ultima in casa contro il Werder Brema.

Sulla lavagna Snai, il Napoli è nettamente avanti: il «2» a 2,15 si fa preferire agli altri due segni, a distanza ravvicinata rispettivamente a 3,30 («1») e 3,50 («X»). Vista la stagione straordinaria che stanno vivendo Osimhen e Kvaratskhelia, è probabile che in Germania si vedano tanti gol: almeno tre (Over 2.5) a 1,70, mentre l’esito con entrambe le squadre a segno (Goal) paga 1,57. Staccatissimi l’Under 2.5 a 2,05 e il No Goal a 2,25. Dando un’occhiata alle quote per il passaggio del turno, il Napoli qualificato ai quarti si gioca a 1,40, con l’Eintracht al triplo della posta. In attesa che si concluda l’andata degli ottavi di Champions, il Napoli è la quarta favorita per la vittoria finale: a oggi, Spalletti è a 12, preceduto da Manchester City (3,00), Bayern (4,75) e Real Madrid (10).

