Collina chiarisce che per ora di spiegazioni arbitrali del Var non se ne parla

In occasione del Mondiale per Club per la prima volta un arbitro ha spiegato ai tifosi presenti allo stadio e a casa una decisione presa dopo consulto del Var. Un modo per avvicinare il pubblico alle scelte arbitrali ed eliminare pregiudizi e quella distanza che ha da sempre caratterizzato il mondo del tifo con quello arbitrale.

Nel caso specifico, l’arbitro Ma Ning ha controllato un rigore durante la partita della Coppa del Mondo per Club tra Auckland City FC e Al Ahly e dopo un consulto al Var, ha spiegato la decisione di togliere il rigore al pubblico presente, dopo aver inizialmente assegnato la massima punizione

La decisione è arrivata dalla Fifa, sempre pronta a introdurre novità e a sperimentarle nelle proprie competizioni. E proprio il presidente del Comitato arbitri dell’organo mondiale, Pierluigi Collina, ha voluto commentare questa novità ai canali istituzionali della Fifa.

«Abbiamo deciso di fare questa prova perché abbiamo ricevuto alcune richieste in tal senso – ha dichiarato l’ex arbitro italiano -, per rendere la decisione presa dall’arbitro dopo un intervento del Var più comprensibile per tutti i soggetti interessati al calcio, cioè gli spettatori allo stadio o davanti alla televisione. Abbiamo quindi deciso di fare questa prova. Poiché la lingua potrebbe essere uno dei problemi, abbiamo pensato che questa Coppa del Mondo per Club sarebbe stata perfetta perché è una competizione multilingue, con squadre e, naturalmente, spettatori provenienti da tutti e sei i diversi continenti. Penso che offriremo qualcosa di utile, spero, quindi il mio pensiero è sicuramente positivo in questo senso. Spero che gli spettatori ne traggano beneficio. Siamo all’inizio, è la prima volta che lo facciamo, quindi certamente potrebbe non essere perfetto fin dall’inizio, ma sono fiducioso che il risultato sarà positivo».

Ha aggiunto Collina a proposito della novità:

«Il nostro obiettivo era quello di proteggere gli arbitri o di non rendere il loro lavoro troppo difficile, di non metterli troppo sotto pressione. Per questo motivo la comunicazione inizierà solo dopo che la decisione sarà stata presa. Devo dire che ci sono altre esperienze in altri sport, come la Nfl (football americano), che lo fanno da molto tempo. Sembra che gli arbitri siano abbastanza a loro agio con questo».

Sulle prossime competizioni dove si adotterà questo metodo:

«Inizieremo con la Coppa del Mondo per Club e poi abbiamo già pensato di implementarlo alla Coppa del Mondo Under 20 in Indonesia. A seconda dell’esito, ci potrebbe essere la possibilità di implementarlo anche ai Mondiali femminili in Australia e Nuova Zelanda. Ma credo sia meglio aspettare di vedere l’esito della sperimentazione nelle altre competizioni prima di dire qualcosa in merito».

