Alla stazione zoologica Dohrn la tartaruga “Osimhen”: si era impigliata in una rete, ora è salva

I volontari dell’Area marina protetta Punta Campanella, allertati dai pescatori, l’hanno portata nel Turtle Point della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Portici

Una tartaruga è stata salvata a Salerno grazie all’intervento dei volontari a largo di Maiori. L’esemplare è una Caretta Caretta del peso di 85 kg e lunga 80 cm che era rimasta impigliata in una rete da pesca e si divincolava, nel disperato tentativo di liberarsi.

I volontari dell’Area marina protetta Punta Campanella, grazie all’avviso di alcuni pescatori locali, sono arrivati poco dopo, ed hanno portato l’animale nel Turtle Point della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Portici, nella provincia di Napoli. Il Turtlepoint ha rassicurato che faranno le dovute visite all’esemplare. Per via della sua prestanza fisica la tartaruga è stata battezzata in onore del numero 9 del Napoli Victor Osimhen.

Di seguito il comunicato della Stazione Zoologica Anton Dohrn:

“Una tartaruga da record ribattezzata Osimhen arriva al Turtlepoint!

Ieri il Domenico Sgambati, responsabile dell’Area Marina Protetta Punta Campanella ha recuperato da un peschereccio della marineria di Salerno un maschio adulto di tartaruga (Caretta caretta) incappato in una rete al largo di Maiori.

Fortunatamente l’imponente individuo maschio è sopravvissuto alla disavventura che avrebbe potuto causarne l’annegamento, la morte per traumi o per embolia ed è stato trasportato d’urgenza presso il TurtlePoint di Portici per consentire gli esami medici e prestare le cure necessarie. Vista la sua straordinaria prestanza fisica e con evidenti riferimenti calcistici, questo individuo da #record è stato battezzato con il nome di Osimhen. Questo esemplare pesa ben 85 kg e ha una lunghezza del carapace di 80 cm, dimensioni davvero eccezionali per i nostri mari. Se, come sembra, i danni riportati da Osimhen saranno guariti a breve, l’esemplare verrà reintrodotto in natura nelle acque del nostro #mare prima della prossima primavera che ormai è alle porte e potrà così contribuire alla riproduzione della specie”.

