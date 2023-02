Osimhen vince il Premio miglior atleta straniero in Italia (votato all’unanimità dalla stampa estera)

Tra i premiati anche Paola Egonu (miglior atleta dell’anno), Sofia Raffaeli, Giacomo Bertagnoli, Nicola Pietrangeli, José Mourinho

I corrispondenti della stampa estera hanno premiato i migliori atleti del 2022, tra cui Victor Osimhen. Il nigeriano è stato eletto miglior atleta straniero del 2022. Tra i vincitori, per i corrispondenti, c’è un altro personaggio della Serie A: José Mourinho.

Ecco il comunicato.

I corrispondenti della Stampa Estera, in quest’anno fresco di successi sportivi per l’Italia, hanno votato i migliori atleti del 2022, e nei prossimi giorni consegneranno loro i rispettivi premi.

A Paola Egonu, medaglia d’oro alla Volleyball Nations League, miglior opposto, bronzo al campionato mondiale, è stato assegnato dai corrispondenti esteri il premio come Miglior Atleta dell’anno per le sue eccezionali prestazioni e il suo talento straordinario.

Il Premio migliore Atleta Straniero in Italia va all’unanimità a Victor James Osimhen, attaccante del Napoli e autentico protagonista del successo della squadra partenopea. Osimhen con le sue prodezze si è meritato nel 2022 anche il Premio Lega Serie A come miglior Under 2023.

La ginnasta Sofia Raffaeli, la prima italiana della storia a vincere un oro individuale ai Campionati del Mondo di ginnastica ritmica e campionessa del mondo all-Round 2022. Con la sua bravura, grazia e determinazione ha meritato il premio Atleta Rivelazione dell’anno, che le verrà consegnato domani venerdì 3 febbraio presso la sede dell’Associazione in via dell’Umiltà, a Roma.

Il Premio Atleta Paralimpico 2022 andrà a Giacomo Bertagnoli, medaglia d’oro ai Mondiali di Lillehammer 2021/2022, Slalom Gigante e Medaglia d’Argento Slalom Speciale e nel parallelo, nonché portabandiera alla Cerimonia di apertura ai XIII Giochi Paralimpici di Pechino 2022, vince 4 medaglie , Oro nello Slalom Speciale e nella Supercombinate e Argento nel Supergigante e Slalom Gigante.

Il Premio Sportivo per la Carriera va al grande Nicola Pietrangeli, considerato uno dei migliori tennisti italiani di sempre, per la sua eccezionale carriera e per il suo prestigioso curriculum internazionale.

Ed infine il Premio Speciale Stampa Estera viene attribuito a José Mourinho, allenatore dell’AS Roma, per la sua straordinaria impresa di aver fatto vincere all’Italia due coppe europee in 12 anni della sua carriera. José Mourinho ha vinto con Inter UEFA Champions League nel 2010, e quest’anno con la AS Roma ha vinto UEFA Conference League. Questa coppa è la seconda coppa europea per l’AS Roma dopo quella del 1961.

Il Premio sportivo dell’Associazione della Stampa Estera in Italia nasce trent’anni fa, quando per la prima volta nel ’91 furono assegnati i premi al miglior atleta dell’anno, miglior atleta straniero in Italia e il premio per la carriera. Fra i vincitori del passato, ricordiamo grandi nomi come Debora Compagnoni, Francesco Totti, Fiona May, Zinedine Zidane e Dino Zoff, Roberto Mancini, Marcell Jacobs, Federica Pellegrini, Zlatan Ibrahimovich.

