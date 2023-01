Spalletti: «Osimhen è diventato più forte anche nelle reazioni in campo»

In conferenza: «Avrà un futuro importantissimo. Non lo vedo più reagire alle banalità o a falli normali, partecipa di più alla manovra della squadra».

Nella conferenza stampa della vigilia di Salernitana-Napoli, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti ha risposto ad una domanda su Victor Osimhen. Dell’attaccante nigeriano ha detto che avrà un futuro importantissimo e ne ha lodato i grandi miglioramenti. Innanzitutto nelle reazioni in campo. Osimhen, ha detto, è maturato tanto, non ha più reazioni inconsulte di fronte alle sciocchezze, alle provocazioni. Le sue reazioni, oggi, sono molto diverse da quando Spalletti è arrivato. Anche in relazione al lavoro svolto in campo è cambiato: adesso partecipa di più alla manovra, vederlo giocare è un piacere.

Di seguito le parole di Spalletti.

«Osimhen? E’ un calciatore che avrà un futuro importantissimo, perché è un bravissimo ragazzo, poi ha delle reazioni da persona forte, che sa che se lo vai a sfidare trovi roba dura, nel senso che non ha problemi a reagire in alcun modo, ma sotto questo aspetto ha fatto passi in avanti importanti. Non lo vedo più reagire a quelle banalità o a falli normali come è successo quando sono arrivato. E’ un ragazzo intelligente, che capisce, va ad essere fondamentale nel calcio giocato. Partecipa molto di più alla manovra della squadra, ha leggerezza, è un piacere vederlo, sono vantaggi che si crea è dentro la squadra come comportamenti e come movimento».