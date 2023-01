Sky, Marani: «Ho incontrato Spalletti, è più sereno per il clima diverso intorno al Napoli»

Il vicedirettore di SkySport: «Il Napoli oggi ha delle alternative fortissime. Per me Simeone è la migliore alternativa in panchina della Serie A»

Il vicedirettore di Sky Sport Italia, Matteo Marani, ha parlato nel corso di ‘La Casa dello Sport Day’ prima dell’inizio di questa giornata di Serie A a Sky Sport 24 facendo il punto delle varie squadre alla ripresa del campionato.

Il Napoli è forte

“Il Napoli oggi ha delle alternative fortissime, oggi guardi in panchina e ci saranno Raspadori e Simeone per citarne un paio. Per me Simeone è la migliore alternativa in panchina della Serie A.

Su Spalletti

“Ho incontrato Spalletti a Coverciano qualche settimana fa, abbiamo un po’ chiacchierato: ho visto uno Spalletti molto più sereno e rassicurato, perché c’é un clima diverso intorno al Napoli”

Sulla politica ingaggi del Napoli

“Peraltro il Napoli ha abbassato il monte ingaggi, non dimentichiamolo: ha la metà del monte ingaggi delle squadre che gli stanno dietro!”.