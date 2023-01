Sky: l’Inter aspetterà Skriniar fino al 20 gennaio, in caso di risposta negativa sarà ceduto

La proposta dei nerazzurri sarebbe sui 6 milioni di euro a stagione. L’obiettivo è quello di non perderlo a parametro zero

L’Inter averebbe fissato al 20 gennaio il giorno ultimo per la risposta di Milan Skriniar, ne caso rifiutasse il giocatore sarà subito messo sul mercato per non perderlo a parametro zero, rivela Sky Sport. La dirigenza nerazzurra continua a sperare nel rinnovo dello slovacco ma la risposta tarda ad arrivare.

Continua a slittare il tempo massimo per una risposta di Skriniar fissata dell’Inter. Nelle scorse settimane la data ultima doveva essere il primo gennaio salvo poi slittare al 20. Le parti sembravano essersi riavvicinate e pronte a dare la notizia del rinnovo ma continua a mancare il “sì” definitivo del difensore. Sul piatto ci sarebbe una proposta da 6 milioni netti a stagione che si avvicinerebbe alle richieste del calciatore ma non alla proposta da 9 milioni di euro che aveva fatto il Psg. Il timore di Marotta e Ausilio è di perdere il difensore a zero e quindi non incassare nulla da inserire a bilancio. Una partenza dell’ex Samp a costo zero sarebbe un duro colpo per le casse nerazzurre. La scorsa estate, il club aveva chiesto 60-70 milioni di euro per il cartellino dello slovacco.

Il termine ultimo ora è fissato a dieci giorni dalla scadenza del mercato invernale, un lasso di tempo c he consentirebbe di acquistare l’eventuale sostituto.