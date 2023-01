L’immunità di Skriniar per il fallo su Kvara è inspiegabile

Lozano è entrato in campo come quando tua moglie ti chiede di smontare l’albero di Natale. Prima sconfitta dopo sedici partite! La statistica ha il suo peso.

🤭 La sosta, la ripresa, il mondiale, Napoli adda’ cagnà! Ma ancora con la scaramanzia? Ancora con l’arbitro di Milano? Bisogna crescere… Siamo forti ed infatti, la Provincialinter ha giocato una finale noi ci siamo guardati allo specchio. L’Italia s’è desta… Mo’ torniamo a stare zitti!

😶 Skriniar ha steso un paio di giocatori del Napoli, tra cui Kvara con un calcio violento. La sua immunità è inspiegabile degna di uno studio approfondito sulla qualità delle maglie

😔 Prendere un gol da un fallo laterale fa male più di vedere il tuo centravanti senza un solo pallone giocabile. Ne bastava uno, mezzo pure sporco. Niente…

😳 Lozano è entrato con lo stesso atteggiamento di ognuno di noi quando la moglie ci chiede di smontare l’albero di Natale… Ma com’è?

🧐 Ndombele è un mezzo sorriso. Elmas la cazzimma che ci è mancata. Kim si rifiuta di perdere pure a tressette. Segnali positivi.

🥺Onestamente se avesse segnato Raspadori sarebbe stato un segnale inequivocabile della sacralità di questa annata. Però anche un’enorme giusta lezione a chi specula provincialmente perdendo tempo senza un minimo di imbarazzo. 4 minuti di recupero sono il calcio che merita di essere trasmesso di Dazn.

👊 Prima sconfitta dopo sedici partite! La statistica ha il suo peso. Non abbiamo fatto niente per vincerla mentre per perderla l’Inter si è trasformata nella provinciale di turno. Questo vuol dire che siamo i più forti del campionato, ci aspettano, ci picchiano ci maltrattano… Dobbiamo solo ricordarci che sono a meno 8 e la seconda a meno 5 anche se i caroselli mediatici già hanno allestito il patibolo a Piazza Mercato…

Sempre e Comunque

Forza Napoli

❤️