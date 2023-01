Non è mai stato chiaro perché Blue Skye abbia avuto un ruolo nell’acquisto del Milan (Stampa)

Alla base dell’indagine della Procura sulla vendita del club c’è l’esposto dell’ex socio di minoranza del fondo Elliott

La Stampa scrive dell’indagine della Procura di Milano sui passaggi di proprietà del Milan. Le acquisizioni della Finanza sono avvenute in diversi uffici, ma non nella sede del Milan. Il club non è coinvolto, così come non è coinvolto RedBird. Ma l’interrogativo sollevato dal quotidiano è un altro e si riferisce a Blue Skye, società finanziaria che aveva una quota di minoranza nel Milan di Elliott.

“Non è mai stato chiaro perché questa società finanziaria di medie dimensioni, creata a Napoli nel 2007 poi basata a Londra, che ha intrecciato affari anche con Flavio Briatore, abbia avuto un ruolo nell’acquisto del Milan insieme a un colosso come Elliott. BlueSkye aveva espresso due componenti del Cda rossonero: Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo. Il secondo era addirittura consigliere delegato del club con poteri significativi, pur non essendo mai apparso in pubblico in relazione a questo ruolo. La Procura di Milano si era già interessata alla proprietà rossonera a febbraio del 2018 ipotizzando il reato di false comunicazioni sociali nei confronti del fantomatico imprenditore cinese Yonghong Li che, cinque mesi dopo, sarebbe stato costretto a passare la mano non essendo più in grado di onorare i suoi impegni negli aumenti di capitale del Milan. Un finale facilmente prevedibile fin dal momento dell’acquisto sottoscritto ad aprile del 2017, grazie al maxi-prestito di Elliott, quando erano già forti i dubbi sul patrimonio effettivo di Yonghong Li, considerato però un acquirente affidabile da Silvio Berlusconi e addirittura assistito dalla banca Rothschild come advisor. Anche l’ex proprietario rossonero ha avviato le sue cause, tra New York e Lussemburgo, contro Elliott che ha buon gioco nel definire poco credibili le richieste di un personaggio così nebuloso. Resta da capire perché sulla strada del Milan siano stati collocati certi compagni di viaggio”.