Napoli-Juventus: sì ai tifosi bianconeri nel settore ospiti, se tesserati

I residenti in Campania possono acquistare i biglietti degli altri settori se in possesso della tessera del tifoso del Napoli

L’osservatorio nazionale per le manifestazioni si pronunciato in merito alla sfida di campionato tra Napoli e Juventus allo Stadio “Diego Armando Maradona” il prossimo 13 gennaio. La commissione ha deciso di permettere ai tifosi bianconeri di poter accedere al settore ospiti ma solamente se provvisti di tessera. Di seguito il comunicato:

“Per l’incontro di calcio di Serie A “Napoli – Juventus” del 13 gennaio 2023 connotato da elevati profili di rischio, per il quale non appare necessario il rinvio alle valutazioni del CASMS” – si legge dal comunicato pubblicato oggi dal Ministero degli Interni – “si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative”:

-vendita dei tagliandi per il settore “ospiti”, ai soli sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della Juventus F.C. ovunque residenti;

-vendita dei tagliandi per i settori diversi da quello “ospiti” ai residenti in Campania ed ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della S.S.C. Napoli ovunque residenti;

-incedibilità dei titoli di accesso;

-implementazione del servizio di stewarding;

-implementazione dei servizi di controllo, nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, con particolare riferimento alla corrispondenza delle generalità indicate sul biglietto e quelle dell’utilizzatore, come previsto da specifiche disposizioni di settore”