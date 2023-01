In America non si trovano più farmaci per il diabete: li usano i vip per dimagrire 

Lo scrive La Verità. Su TikTok l’Ozempic viene indicato come un ritrovato miracoloso per perdere peso e chi ne ha davvero bisogno è in difficoltà

Negli Stati Uniti i vip hanno fatto incetta dei farmaci per diabetici perché sui social sono stati indicati come miracolosi per dimagrire e ora chi ne ha davvero bisogno non può più comprarli. Sono introvabili. Lo racconta La Verità. Si tratta dell’Ozempic (e del gemello Wegovy), una fiala che normalmente si prescrive a chi ha il diabete mellito di tipo 2 e che ora è diventato il medicinale più in voga a Hollywood.

“Il farmaco, approvato negli Stati Uniti nel 2017, è composto di semaglutide, in grado di replicare la sintesi di un ormone che l’intestino umano produce naturalmente. La semaglutide, a ogni pasto, aiuta il pancreas a rilasciare una giusta dose di insulina, andando a controbilanciare così i picchi glicemici. Non solo. La semaglutide viene prodotta mentre mangiamo: è una sostanza che comunica al nostro cervello che siamo sazi. Aiuta le persone a sentirsi meno affamate. La puntura deve essere fatta una volta alla settimana, sottopelle, nella pancia, nelle braccia oppure nelle cosce.

“Di norma, le punture servono a chi abbia il diabete, per abbassare il livello di zuccheri nel sangue, o a chi abbia problemi importanti di sovrappeso. Nella fattispecie, però, complice un tam tam mediatico condotto su TikTok, le

punture sono diventate l’assillo di chi voglia perdere il 10 o il 15% della propria massa corporea”.

Su TikTok l’hashtag dedicato all’Ozempic è stato usato circa 400 milioni di volte. Ecco perché è andato a ruba.

“I fruitori dell’Ozempic sarebbero tanti, e sarebbero ricchi. Il farmaco, che negli Stati Uniti non è coperto dall’assicurazione sanitaria, ha un dosaggio variabile. Ma, di media, può arrivare a costare 1.300 dollari al mese, con singole dosi vendute a 342.

“Tik Tok, fautore della moda, parla di «faccia da Ozempic»: un teschio scarno, incartapecorito, con la pelle ormai

vuota e flaccida. L’Ozempic, che può dare anche bruciori di stomaco e problemi di reflusso gastroesofageo, smagrisce il corpo ma, sul viso, porta via ogni traccia di grasso”.

La perdita di peso raggiunta con iniezioni di Ozempic o Wegovy espone a dei rischi per la salute.

“Il farmaco è relativamente nuovo sul mercato. Non sono, perciò, disponibili studi che spieghino se e quali effetti collaterali l’Ozempic e il Wegovy possano avere sul lungo termine”.