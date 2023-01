La Uefa al lavoro per una norma anti Chelsea: stop ai contratti di più di 5 anni

Lo scrive il Times. Il club ha trovato una scappatoia al fair play finanziario, fa firmare contratti molto lunghi che consentono di ammortizzare cifre più basse

La Uefa è al lavoro per stroncare sul nascere la “scappatoia” trovata dal Chelsea per ridurre l’impatto dei propri acquisti sul fronte Fair Play Finanziario. È ciò che riporta il Times oggi.

Secondo l’autorevole giornale inglese i funzionari dell’organo di governo del calcio europeo stanno progettando di fissare un massimo di cinque anni per il periodo di tempo in cui la tassa di trasferimento di un giocatore può essere spalmata.

Scrive il Times che il provvedimento Uefa nasce in seguito all’acquisto di Murdyk da parte del Chelsea con un contratto dalla durata di 8 anni e mezzo:

“La mossa arriva dopo che un certo numero di club ha sollevato preoccupazioni alla Uefa per la politica del Chelsea. A gennaio l’ala ucraina Mykhailo Mudryk ha firmato il contratto più lungo nei 30 anni di storia della Premier League. Spalmato su otto anni, gli 80 milioni di sterline sarebbero ammortizzati 9.41 milioni di sterline all’anno per i calcoli del fair play finanziario. Se Mudryk avesse firmato un accordo quadriennale, l’ammortamento sarebbe stato di 20 milioni l’anno”.

Scrive il Times che i regolamenti della Fifa stabiliscono che i contratti dei calciatori dovrebbero avere una durata massima di cinque anni, a meno che non siano autorizzati a essere più lunghi in base alle leggi di un determinato Paese. L’assenza di restrizioni in tal senso nel Regno Unito ha consentito al Chelsea di portare avanti questa politica. La nuova norma Uefa non potrà avere effetto retroattivo, però ovviamente varrà per il futuro.

Una fonte ha detto al Times:

«Se altri club iniziano a fare lo stesso con contratti di otto anni, sarà un disastro».