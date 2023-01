Mourinho: «Zaniolo? Non ci sono offerte, non c’è niente. Per me il 1° febbraio sarà a Roma»

«Mi dispiace che Tiago Pinto esca come il cattivo della storia, invece cerca solo di difendere gli interessi della Roma. Per me abbiamo gli stessi punti della Juve».

Mourinho: «2-0 è sempre un risultato aperto, abbiamo avuto esperienza negativa anno scorso contro la Jeve e positiva quest’anno contro il Milan. Gestito bene possesso palla, le transizioni. Siamo stati bravi a trasformare questa partita

«Il direttore ha parlato di Zaniolo, per me ha parlato bene, L’importante è ce abbiamo vinto , bel gioco di squadra, io ho la mia opinione e la mia sensazione è che il primo febbraio sarà qua, però il mercato è aperto, esiste la viglia di Zaniolo di andare però secondo me resta qua.

«Non significa che va via , anche a me piacerebbe stare a cena con la famiglia a Londra e invece sono qua. Zaniolo è un giocatore importante, valore importante di mercato, e le offerte non sono accettabili da un giocatore, Non c’è niente o poca cosa, nessuna offerta importante per Zaniolo. Come si gestisce? Chi lavora bene? Merita di giocare e gioca. Cho lavora meno, non gioca. Poi a volte si fanno ingiustizie.

Ho un ottimo rapporto con lui, mi ha sempre risposto con uno sforzo massimo. Lui vuole andare via, devo accettarlo. Ma non c’è una proposta che può dare una conseguenza alla nostra rosa. Non può fare sei mesi in un’altra squadra in cambio di niente. Mi dispiace che Tiago Pinto esca come il cattivo della storia, invece cerca solo di difendere gli interessi della Roma».

«Non è una cosa con cui devo perdere tempo, è una cosa che va a succedere (la partenza di Zaniolo). Non pensiamo a nessuno. Solbakken ha bisogno di tempo, giocava in una realtà diversa, con sistema tattico diverso.

«Non voglio parlare di cose di tribunale, guardo alla classifica con la Juventus nella sua situazione di qualche giorno fa. Oggi penso che siamo agli stessi punti della Juventus, poi se la storia cambia, la storia cambia. Stiamo facendo bene. Dopo il Mondiale siamo tornati bene, pareggio a San Siro contro il Milan. Sarà più difficile con tre partite alla settimana».