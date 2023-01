Guardiola dopo la sconfitta: «Abbiamo vinto tanto, non è un problema non vincere la Premier»

Il Manchester City si trova a sole 5 lunghezze dalla capolista Arsenal che però ha una partita in meno. I Gunners giocheranno domani contro il Tottenham di Antonio Conte

Pep Guardiola ha sorpreso tutti con le sue dichiarazioni dopo la sconfitta del Manchester City nel derby contro lo United , dove ha perso per 2-1. In conferenza stampa ha confessato che esclude una conquista della Premier League seppur si trova nella seconda posizione del campionato inglese. Queste le parole di Pep Guardiola in conferenza stampa:

«Non mi preoccupo per la Premier League e la Carabao Cup. Non possiamo vincere. Abbiamo vinto tanto, quindi non è un problema», ha detto Guardiola dopo la partita.

Ha avuto anche modo di potersi lamentare del gol del pareggio siglato da Bruno Fernandes e del possibile fuorigioco di Rashford

«Se è intervenuto e ha distratto il nostro portiere oppure i centrali, non lo so. La regola è la regola», ha detto.

Il Manchester City si trova a sole 5 lunghezze dalla capolista Arsenal che però ha una partita in meno. I Gunners giocheranno domani contro il Tottenham di Antonio Conte in uno dei derby più caldi di tutta l’Inghilterra. Per concludere la stagione manca ancora tutto il girone di ritorno che potrebbe essere favorevole alla squadra di Guardiola, da anni abituato a dominare il campionato. La situazione si fa cruciale con il City che perde la sua seconda partita in 5 gare ed è chiamato sicuramente a fare meglio e questo Guardiola lo sa.