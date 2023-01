Giroud: «Quando prendi 3, 4, 5 gol è difficile vincere una partita»

A Sky Sport: «Se mentalmente siamo bloccati? Non so. Il pareggio con la Roma ci ha fatto male, dobbiamo restare uniti e reagire».

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo a San Siro, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’attaccante del Milan, Olivier Giroud. Ha indicato il pareggio con la Roma come l’inizio della crisi.

«Il pareggio con la Roma ci ha fatto male, credo che quando le cose non vanno nel verso giusto è difficile ma dobbiamo stare uniti e lottare tutti assieme».

A Giroud è stato chiesto se il Milan ha un blocco mentale. L’attaccante del Milan ha puntato il dito sui troppi gol presi dal Milan nelle ultime partite: quando si prendono tanti gol, ha detto, è difficile vincere una partita. Il Milan oggi ne ha presi 5 dal Sassuolo. Giroud ne ha segnati 2: uno eliminato dal Var per fuorigioco.

«Se mentalmente siamo bloccati? Non so, proviamo tutti a fare bene, con una grande voglia di rendere i nostri tifosi orgogliosi di noi, loro ci hanno supportati fino alla fine anche dopo il fischio finale. Sono deluso, molto, come i miei compagni, prendiamo troppi gol è difficile vincere una partita quando prendi 3, 4, 5 gol. Dobbiamo fare di più, migliorare il nostro gioco e guardare avanti».

Giroud ha sottolineato la necessità di non buttarsi troppo giù ma di rialzarsi e reagire.

«E’ un periodo molto difficile ma abbiamo il sostegno dei tifosi, dobbiamo rialzarci tutti insieme e fare ancora di più e non fare più questi piccoli errori che facciamo. Non è il momento di essere toppo sotto terra, dobbiamo avere una reazione e continuare a lavorare ancora di più in allenamento».